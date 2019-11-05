В тюменском сквере появился памятник боевой бронемашине

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-05T08:54:15+03:00

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В Тюмени состоялся торжественный митинг, посвященный открытию памятника БТР-70. Инициатором установки выступила Региональная общественная организация «Ветераны пограничники Тюменской области».

Уникальный экспонат БТР установили в сквере Пограничников, который находится в деревне Казарово. Кстати, ранее здесь уже были открыты мемориалы памяти участникам Великой Отечественной войны, воинам пограничникам, вертолет МИ-24 и другие.

– Уверен, что нам удастся сохранить и передать будущим поколениям частичку истории и событий, которые связаны с этим бронетранспортером. Благодарим инициаторов идеи установки памятника и организаторов мероприятия за вклад в благое дело. Это – долг каждого из нас. Желаем ветеранам-пограничникам и их семьям доброго здравия и мирного неба над головой, – сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области полковник Михаил Катаргин.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания, а после был торжественно открыт памятник боевой колесной бронемашине. Затем знаменная группа и парадный расчет Росгвардии вместе с другими участниками прошли торжественным маршем.

ИСТОЧНИК KP.RU