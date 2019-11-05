Очевидцы выбивали ворота: в Тюмени на улице Полевой полыхал дом

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-05T08:26:08+03:00

К счастью, обошлось без жертв

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В Тюмени в минувшее воскресенье, 3 ноября, горел частный дом по адресу: улица Полевая, 11. Пожарных вызвали очевидцы происшествия, которые забили тревогу.

Пока один мужчина забежал в жилье, чтобы растормошить сонных жильцов полыхающей постройки, другие очевидцы буквально выбивали ворота, чтобы обеспечить спасателям доступ к дому.

– Сигнал о возгорании поступил в 23.43. Горел одноэтажный частный дом площадью 70 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось к 00.39, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также подчеркнули, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате инцидента никто не пострадал, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU