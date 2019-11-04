2019-11-04T21:07:28+03:00
Общество

В Тюменской области обсудили меры по снижению уровня производственного травматизма

В регионе прошло заседание областной межведомственной комиссии по охране труда
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили меры по снижению уровня производственного травматизмаВ Тюменской области обсудили меры по снижению уровня производственного травматизмаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Очередное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда, в котором приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, объединений работодателей, профсоюзов, организаций области состоялось на прошлой неделе под председательством заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, перед началом работы комиссии прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2018». Лидеры нашего региона, занявшие призовые места в рейтингах РФ и Тюменской области, получили дипломы правительства Тюменской области по соответствующим номинациям.

На заседании комиссии заслушали работодателей, на предприятиях которых произошли несчастные случаи со смертельным исходом, и о мерах, которые принимаются для снижения уровня производственного травматизма и проведении профилактических мероприятий по охране труда в организации. Утвержден план работы комиссии на 2020 год.

Основная тема обсуждения – обучение по охране труда в образовательных учреждениях. Так, в 2019 году в учебных центрах обучено 22 тысяч человек, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в Тюменской области по охране труда обучено 70,7 тыс. человек, или 41,4% от минимальной численности работников, подлежащих обучению в обучающих организациях.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич, численность обученных по охране труда в регионе характеризуется стабильной положительной динамикой

- Нужно сохранить набранные темпы повышения активности работодателей в организации обучения по охране труда, - отметила она.

По результатам рассмотрения даны поручения по увеличению доли обученных по охране труда в обучающих организациях и рекомендованы к реализации практические меры по профилактике травматизма и улучшению условий труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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