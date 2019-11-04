2019-11-04T20:51:08+03:00
Общество

Александр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской области

Торжественная церемония награждения состоялась 1 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской областиАлександр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В преддверии Дня народного единства губернатор Александр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской области, чьи достижения получили высокую государственную оценку. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава региона вручил 58 тюменцам заслуженные награды за многолетнюю безупречную государственную службу, за заслуги в области строительства, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, в развитии физическо культуры и спорта, а также за успехи в научной и педагогической деятельности.

Четыре жителя региона удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Почётный строитель России» получили специалисты «Мостостроя-11» Александр Рюмин и Владимир Топорков. Знаками отличия «За мужественный поступок» удостоены несколько тюменцев, в том числе и девятиклассник из Ярковского района Артём Васильев. Этим летом мальчик спас своего друга Глеба Алимбекова.

За личные заслуги в развитии наставнической деятельности в регионе впервые был вручён знак отличия «Почётный наставник». Награды получили бригадир комплексной бригады монтажников филиала АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Сергей Киви и учитель французского языка тюменской школы № 72 Райса Барышникова.

Вручая награды, Александр Моор отметил, что в зале собрались люди, которые составляют гордость и славу региона.

- В успехах Тюменской области есть и ваш личный вклад. Каждый из вас с честью и высокой самоотдачей выполняет свою работу, вкладывает в любимое дело свою душу и приумножает славу России. Полученные награды подтверждают ваш профессионализм и верность гражданскому долгу, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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