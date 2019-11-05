Тюменец перевел крупный аванс за автомобиль: продавец оказался мошенником

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-05T07:42:40+03:00

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19-летний тюменец сообщил тобольским полицейским, что попался на уловку мошенника. Дело в том, что мужчина перевел «продавцу» деньги в счет аванса за несуществующий автомобиль.

– Тюменец приехал в Тобольск за машиной, которую нашел в интернете. До этого он созвонился с продавцом и договорился о сделке. В подтверждении своих намерений лжевладелец авто отправил фотографию паспорта, сообщил адрес, по которому необходимо забрать машину, и попросил внести пять тысяч рублей в качестве залога. Когда парень выехал из города, ему вновь позвонил мужчина и сообщил, что необходимо перевести 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Приехав в город, продавец тут же сообщил, что авто он больше продавать не намерен, а деньги вернет. Однако денежные средства потерпевшему так и не поступили, а мошенник на связь больше не выходит. Сотрудники полиции выяснили, что данные паспорта являются недействительными. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU