По району: пьяный тюменец угнал авто с парковки на улице Мусоргского

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-05T07:01:51+03:00

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В тюменскую полицию позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль отечественного производства на неохраняемой парковке возле дома по улице Мусоргского. Полицейские обнаружили машину около одного их торговых центров города.

– Злоумышленник был установлен по горячим следам и задержан у себя на квартире. Угонщиком оказался нигде официально не трудоустроенный 18-летний молодой человек. По предварительным данным, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. По пути домой он обнаружил незапертую машину, без труда проник внутрь, нашел ключ в бардачке и решил прокатиться по району, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, водитель будет привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU