Тюменцев приглашают закупиться мясом и яйцами

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-05T06:21:15+03:00

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В Тюмени в субботу, 9 ноября, пройдет специализированная продовольственная ярмарка. Она будет работать с 8.00.

По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, ярмарка состоится на четырех площадках: на улице Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской – Льва Толстого), на улице Севастопольской, 12 – Выставочный зал, на улице Мельникайте, 126, корпус 2 – торговый центр «П.О.Р.Т.», а также на проспекте Солнечном, 11 – ТРЦ «Заречный двор».

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга Тюменской области – мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы. Посетить площадки можно с 8.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU