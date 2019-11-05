2019-11-05T05:41:16+03:00
Общество

На улице Зои Космодемьянской в Тюмени обесточат светофор

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Зои Космодемьянской в Тюмени обесточат светофор. Фото - pixabay.com.На улице Зои Космодемьянской в Тюмени обесточат светофор. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 ноября, в Тюмени погаснет светофор.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорного объекта произойдет на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Ленинградской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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