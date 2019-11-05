Погода на 5 ноября в Тюмени: снег на целый день

СЕГОДНЯ 05:01 2019-11-05T05:01:34+03:00

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Сегодня, 5 ноября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Днем и вечером будет идти снег.

Температура воздуха ночью будет -4, -5, днем она поднимется до плюс 1. Вечером – около нуля. В этот день ожидается южный ветер, переходящий в юго-западный, 3-5 метров в секунду.

5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы «прилетели к полю и своими голосами успокоили землю». Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

ИСТОЧНИК KP.RU