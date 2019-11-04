2019-11-04T17:13:03+03:00
Общество

Тюменские врачи повышают квалификацию в Уфимском НИИ глазных болезней

Операции проводятся на свиньях
Алена Кульмухаметова
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Тюменские врачи повышают квалификацию в Уфимском НИИ глазных болезнейТюменские врачи повышают квалификацию в Уфимском НИИ глазных болезнейФото: Алена Кульмухаметова
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Офтальмологи Тюмени проходят дополнительное обучение в Уфимском НИИ глазных болезней. В составе делегаций специалистов из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана тюменцы изучают теорию и практику лечения заболеваний глаз как консервативным, так и хирургическим путем.

Только за сентябрь и октябрь тюменские специалисты прошли учебу по двум направлениям: по диагностике и антивазопролиферативной терапии макулярной патологии, а также обучение на WETLAB по факоэмульсификации.

В процессе обучения тюменские медики учатся на тренажерах. Техника операции осваивается поэтапно на свиных глазах. После дополнительного обучения офтальмохирурги самостоятельно оперируют пациентов.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что каждый день за помощью к тюменским офтальмологам обращаются порядка 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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