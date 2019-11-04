2019-11-04T17:05:03+03:00
Общество

Основатель «Потеряшек» рассказала тюменцам, как без денег создать сеть волонтерства

За полтора года клуб принёс в фонд больше миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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Основатель «Потеряшек» рассказала тюменцам, как без денег создать сеть волонтерства. Фото Анны ПавловойОснователь «Потеряшек» рассказала тюменцам, как без денег создать сеть волонтерства. Фото Анны Павловой
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Очередная, восемнадцатая по счету, встреча интеллектуального игрового клуба для предпринимателей прошла под знаком двойной благотворительности. Почетным гостем #MassOnClub выступила основатель Тюменского благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» Евгения Здорнова.

По словам директора коммуникационного агентства «Пионер» Полины Гараниной, благодаря Евгении тюменские предприниматели узнали о том, как совсем без денег организовать одну из самых больших сетей социального волонтерства в городе.

Фото Анны Павловой

Фото Анны Павловой

Было отмечено, что все игры #MassOnClub благотворительные - сборы с билетов полностью отправляются в Тюменское отделение «Российского детского фонда». За полтора года клуб принёс в фонд больше миллиона рублей. Но вот сборы от октябрьской встречи были поделены поровну между РДФ и «Потеряшками».

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова и постоянной игрок клуба отметила, что среди постоянных членов клуба много тех, кто любит и заботится о животных. Кроме обязательных взносов за игру многие принесли с собой корма, игрушки и другие приятные мелочи для передачи подопечным фонда «Потеряшки», находящихся на передержке в ожидании постоянных хозяев.

Если и вы думаете о том, чтобы завести питомца, посмотрите базу животных на сайте. Многие тюменцы уже нашли на нем верных друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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