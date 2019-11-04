2019-11-04T15:06:23+03:00
Общество

В Тюмени запущен проект для мотивации детей-сирот и студентов

Участники марафона ежедневно выполняют перечень обязательных заданий
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени запущен проект для мотивации детей-сирот и студентов. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени запущен проект для мотивации детей-сирот и студентов. Фото с сайта pixabay.com
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Тюменские волонтеры Лиги добровольцев запустили мотивационный проект «Я могу» для детей-сирот и студентов. До 14 ноября 25 воспитанников дома социальной реабилитации «Борки» и 25 учащихся вуза будут учиться целеполаганию, мотивации и самодисциплине.

Руководитель проекта «Я могу!» Элена Гафулова рассказала, что проблема адаптации в обществе остро выражена у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зачастую отсутствие самодисциплины мешает ребятам достигать целей в жизни. Проект представляет из себя марафон по повышению адаптации в обществе и личностной продуктивности. Работа с ребятами уже началась, участники марафона ежедневно выполняют перечень обязательных заданий таких как ранний подъем, зарядка и чтение книг.

Кроме того, мотивирует участников проекта общий чат, который задает темп всему марафону, здоровая конкуренция, а также возможность получения призов. Для более удобного взаимодействия создана группа «Я могу», в которой публикуются новости проекта и полезная информация, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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