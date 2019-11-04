2019-11-04T13:18:20+03:00
Общество

В Тюмени определили лучших юных новаторов

Особый интерес вызвала научная выставка, в которой приняли участие 70 школьников
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени определили лучших юных новаторов. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени определили лучших юных новаторов. Фото с сайта pixabay.com
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В Тюмени состоялся областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее».

В этом году на отборочный этап поступило более 350 работ от учеников 5-11 классов и студентов вузов. Только 243 участника получили право выступить на конференции и научной выставке.

Особый интерес вызвала научная выставка, в которой приняли участие 70 школьников. Какие только изобретения не представили ребята, среди их разработок был и робот для определения уровня радиации, и волшебный рюкзак, и мобильный определитель уровня влажности почвы, и электронный сонар для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, по итогам форума из победителей в разных направлениях сформированы команды, которые будут представлять Тюменскую область на федерально-окружных и всероссийских соревнованиях. Составы делегаций будут опубликованы на сайте ТОГИРРО.

Добавим, что разработки школьников региона ежегодно получают высокую оценку окружного и всероссийского жюри, ребята привозят десятки наград и специальных призов, которыми крупнейшие предприятия отмечают перспективные идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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