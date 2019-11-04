В Тюмени ищут двух подростков, сбежавших из Югры
Несовершеннолетние уже сутки не выходят на связь. Последний раз их видели в Нефтеюганском районе Югры. Полиция рассылает ориентировки.
По информации нефтеюганской полиции, разыскивается несовершеннолетняя Гордеева Елена Александровна 22 мая 2004 года рождения, которая в 14 часов 00 минут 3 ноября ушла из дома, по адресу поселок Усть-Юган д.6 кв.4 и до настоящего времени не выходит на связь. Девушке на вид 15-16 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза носит различные цветные линзы.
Была одета в серые шапку и объемный шарф, черную куртку типа парки, на капюшоне мех серого цвета, штаны чёрного цвета, полу сапоги черного цвета с белым мехом по верхнему краю сапога.
МВД В Нефтеюганском районе
Известно, что с девушкой находится несовершеннолетний Бесфамильный Егор Юрьевич, 31 января 2003 года рождения. Юноше на вид 16-17 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см., волосы русые, прямые короткие. Был одет в парку длинную оливкового цвета, шапку серую вязанную с бомбошкой, джинсы черные, ботинки темно-коричневые. При себе имел рюкзак серого цвета.
Отметим, что подростки могут находится на территории города Тюмень. Тюменцев, которые располагают како-либо информацией о пропавших, просят позвонить в дежурную часть полиции Нефтеюганского района 8-3463-209-602, уголовный розыск 209-571, 89003871431.
ИСТОЧНИК KP.RU