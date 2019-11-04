Вахтовик из Ялуторовска обчистил счет банковской карты пенсионера
Житель Тобольска не сразу заметил кражу денег со счета, потому что находился на вахте. Вором оказался хорошо знакомый вахтовик.
По данным УМВД по Тюменской области, в полицию Увата обратился 61-летний житель Тобольска с заявлением о краже денег с его банковского счета. Выяснилось, что тоболяк работал вахтовым методом в Уватским районе. Долгое время заявитель проживал в одном вахтовом вагоне с сотрудником другой организации. За время совместного проживания между 24-летним жителем Ялуторовска и потерпевшим сложились доверительные отношения.
В момент, когда тоболяк ушел на смену, молодой человек через банковское мобильное приложение перевел более четырех тысяч рублей со счета потерпевшего на номер своего мобильного телефона. Сообщения с телефона заявителя о совершенной банковской операции злоумышленник удалил. Банковская карта тоболяка хранилась дома. О пропаже денег он узнал, только вернувшись домой. Мужчина обратиться в банк за информацией о движении денежных средств на его счете, а после этого подал заявление в полицию.
Оперативники задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU