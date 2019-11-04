Вахтовик из Ялуторовска обчистил счет банковской карты пенсионера

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-04T11:46:47+03:00

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Житель Тобольска не сразу заметил кражу денег со счета, потому что находился на вахте. Вором оказался хорошо знакомый вахтовик.

По данным УМВД по Тюменской области, в полицию Увата обратился 61-летний житель Тобольска с заявлением о краже денег с его банковского счета. Выяснилось, что тоболяк работал вахтовым методом в Уватским районе. Долгое время заявитель проживал в одном вахтовом вагоне с сотрудником другой организации. За время совместного проживания между 24-летним жителем Ялуторовска и потерпевшим сложились доверительные отношения.

В момент, когда тоболяк ушел на смену, молодой человек через банковское мобильное приложение перевел более четырех тысяч рублей со счета потерпевшего на номер своего мобильного телефона. Сообщения с телефона заявителя о совершенной банковской операции злоумышленник удалил. Банковская карта тоболяка хранилась дома. О пропаже денег он узнал, только вернувшись домой. Мужчина обратиться в банк за информацией о движении денежных средств на его счете, а после этого подал заявление в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU