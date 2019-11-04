В Тюменском районе определились финалисты конкурса помощников воспитателей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-04T10:51:44+03:00

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В Тюменском районе в четвертый раз стартовал конкурс «Лучший помощник воспитателя – 2019». По итогам первого тура определены четыре финалистки.

В этом году в конкурсе приняли участие специалисты из Богандинских школ № 2 и № 42, Борковской, Мальковской, Московской, Переваловской, Созоновской, Успенской школ, а также филиала Червишевского детского сада «Сибирячок» в с. Онохино «Солнышко» и Боровского детского сада «Журавушка». Всего десять помощников воспитателя соревновались за выход в финал.

В отборочном туре, который прошел на днях в Новотарманском детском саду, участницы преодолели четыре этапа.

По итогам отборочного тура в финал в этом году вышли не три, а сразу четыре участницы: Дания Халиуллина, представляющая структурное подразделение Созоновской школы, Алина Агафурова из структурного подразделения Мальковской школы, Наталья Уляшева из структурного подразделения Богандинской школы № 2 и Мария Черепанова из структурного подразделения Переваловской школы.

Финал конкурса состоится 6 ноября, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU