2019-11-04T10:46:40+03:00
Общество

На городской площади в Тюмени начался праздничный концерт в честь Дня народного единства

Горожане идут на праздник семьями
Алена Кульмухаметова
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Концерт начался в полдень на Цветном бульвареКонцерт начался в полдень на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Громкая музыка, творческие коллективы в народных костюмах и толпы горожан стягиваются в эти минуты к городской площади.

На Цветном бульваре развернулась сцена, с которой местные артисты поздравляют тюменцев с Днем народного единства. Митинг-концерт «Россия объединяет» начался ровно в полдень.

Открываются ярмарочные ряды Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Открываются ярмарочные рядыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рядом раскинулись ярмарочные ряды. Идет дымок от полевой кухни, куда также выстроилась очередь из горожан, желающих попробовать армейской каши. Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов. А после тюменца массово исполнили Гимн России.

Состоялось торжественное вручение паспортов РФ

Состоялось торжественное вручение паспортов РФ

Тюменцы массово исполнили Гимн Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы массово исполнили ГимнФото: Алексей КОСЕНЧУК

В течение дня тюменцев ждут народные гуляния, подарки, гастрономический фестиваль «Пир горой», спортивные интерактивные площадки для детей и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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