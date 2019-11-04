На городской площади в Тюмени начался праздничный концерт в честь Дня народного единства
Громкая музыка, творческие коллективы в народных костюмах и толпы горожан стягиваются в эти минуты к городской площади.
На Цветном бульваре развернулась сцена, с которой местные артисты поздравляют тюменцев с Днем народного единства. Митинг-концерт «Россия объединяет» начался ровно в полдень.
Открываются ярмарочные рядыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Рядом раскинулись ярмарочные ряды. Идет дымок от полевой кухни, куда также выстроилась очередь из горожан, желающих попробовать армейской каши. Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов. А после тюменца массово исполнили Гимн России.
Состоялось торжественное вручение паспортов РФ
Тюменцы массово исполнили ГимнФото: Алексей КОСЕНЧУК
В течение дня тюменцев ждут народные гуляния, подарки, гастрономический фестиваль «Пир горой», спортивные интерактивные площадки для детей и молодёжи.
ИСТОЧНИК KP.RU