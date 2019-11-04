СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-04T08:44:34+03:00

За нарушение правил благоустройства с тюменцев собрано почти 30 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com

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В Тюмени снизилась сумма штрафов за нарушения благоустройства. С начала 2019 года в областной столице зафиксировано 4094 нарушения правил благоустройства.

По словам заместителя главы города Тюмени Павла Перевалова, выросла выявляемость нарушений, что свидетельствует об ответственной и внимательной работе квартальных. Он также отметил, что сократилась сумма наложенных штрафов, что говорит о снижении тяжести правонарушений.

Основная часть штрафов выписана за земляные работы, зимнюю уборку, уборку. Снизилось число нарушений по содержанию насаждений. Увеличение есть по зимней уборке, внешнему виду фасадов и объектов, размещению транспортных средств.

Отметим, что 2019 году общая сумма штрафов составила 29,1 млн рублей. По данным на 31 октября, взыскано 18,3 млн рублей (63%). В 2018 году было 32 млн, взыскано 29,6 млн рублей, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU