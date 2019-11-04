2019-11-04T07:32:20+03:00
Общество

Бригады «скорой» спасли 90 тюменцев с инфарктом

Помог им в этом препарат, растворяющий тромбы
Алена Кульмухаметова
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Бригады «скорой» спасли 90 тюменцев с инфарктом. Фото с сайта pixabay.comБригады «скорой» спасли 90 тюменцев с инфарктом. Фото с сайта pixabay.com
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За девять месяцев 2019 года экстренная процедура тромболизиса, проведенная специалистами тюменской скорой помощи, помогла спасти жизнь 90 пациентам с инфарктом миокарда.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, препарат тромболизис растворяет тромб в коронарном сосуде и восстанавливает кровоток.

Так, сразу два случая счастливого спасения произошли в один день: в октябре тромб в коронарной артерии привел к инфаркту у 50-летней женщины и 56-летнего мужчины.

Сейчас оба пациента уже выписались из больницы и находятся дома. А медики скорой помощи советуют тюменцам быть внимательнее к себе и окружающим и вовремя обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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