Бригады «скорой» спасли 90 тюменцев с инфарктом
За девять месяцев 2019 года экстренная процедура тромболизиса, проведенная специалистами тюменской скорой помощи, помогла спасти жизнь 90 пациентам с инфарктом миокарда.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, препарат тромболизис растворяет тромб в коронарном сосуде и восстанавливает кровоток.
Так, сразу два случая счастливого спасения произошли в один день: в октябре тромб в коронарной артерии привел к инфаркту у 50-летней женщины и 56-летнего мужчины.
Сейчас оба пациента уже выписались из больницы и находятся дома. А медики скорой помощи советуют тюменцам быть внимательнее к себе и окружающим и вовремя обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU