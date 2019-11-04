СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-04T07:05:47+03:00

После заката тюменцы увидят сближение Юпитера с Венерой. Фото с сайта pixabay.com

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Сближение Юпитера и Венеры смогут наблюдать жители Тюмени 24 ноября. Об этом рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Тюмень – Космопоиск» Виталий Угренинов.

По его словам, явление будет происходить вечером, сразу после заката Солнца на западе. Планеты Венера и Юпитер — самые яркие объекты на небе после Солнца и Луны. Явление будет выглядеть как две яркие звезды, расположенные близко друг к другу.

За явлением можно будет наблюдать только при ясной погоде и открытом западном горизонте, так как планеты будут довольно низко, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU