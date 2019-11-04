2019-11-04T06:19:16+03:00
Общество

Погода в Тюмени 4 ноября: солнечно и морозно

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 4 ноября: солнечно и морозно. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 4 ноября: солнечно и морозно. Фото с сайта pixabay.com
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В понедельник 4 ноября в Тюмени преимущественно ясная без осадков погода. Ветер южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -6 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов.

В народном календаре 4 ноября – церковный праздник. Верующие люди отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери. Приметы в этот день говорят, если в этот день сильный ливень, то непогода продлится ещё долго. Туман утром – к оттепели. Если день ясный, то грядёт похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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