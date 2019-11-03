В Тюмени 3 ноября погаснут два светофора
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 3 ноября погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 3 ноября, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Регулировщики погаснут с 9 до 15 часов:
- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Безымянной;
- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Велижанской.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU