2019-11-03T06:26:14+03:00
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В Тюмени 3 ноября погаснут два светофора

Это связано с плановыми работами на электросетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 3 ноября погаснут два светофораВ Тюмени 3 ноября погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 3 ноября, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Регулировщики погаснут с 9 до 15 часов:

- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Безымянной;

- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Велижанской.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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