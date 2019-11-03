В Тюмени 3 ноября погаснут два светофора

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-03T06:26:14+03:00

Это связано с плановыми работами на электросетях

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В Тюмени сегодня, 3 ноября, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Регулировщики погаснут с 9 до 15 часов:

- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Безымянной;

- на перекрёстке ул. Щербакова – ул. Велижанской.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU