В Голышманово обчистили сельскохозяйственный производственный кооператив

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-03T06:29:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции обратился представитель сельскохозяйственного производственного кооператива. Мужчина заявил, что неизвестные похитили 10 металлических борон и 3 крепления, принадлежащие организации. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Установлено, что 36-летний мужчина увидел лежащие без присмотра в поле бороны, погрузил их в автомашину и скрылся. Краденое он сдал в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Позже, уже в полицейском участке, мужчина во всём признался.

Теперь ему грозить до двух лет лишения свободы. Горе-похитителю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU