Тюменские школьники участвуют в чемпионате по решению кейсов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-03T18:15:19+03:00

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Тюменские школьники принимают участие в чемпионате по решению кейсов «УрФО решает». Очные отборочные этапы в ноябре пройдут в Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске. А с 17 по 24 ноября состоится заочный этап, в котором могут принять участие школьники из других регионов УрФО, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Проект поможет ребятам определиться с профессиональным будущим в ходе решения кейсов. Школьники научатся решать задачи с помощью кейс-метода. Такие турниры уже прошли в Тобольске и Ишиме, по итогам чемпионата в финал прошли 7 и 10 команд.

Отметим, что проект стал продолжением турнира для школьников и студентов Tyumen case school, который проходит с 2014 года. В прошлом году участие в нем приняли больше 40% школьников, причем участвовали и команды из других регионов. Такая заинтересованность ребят подтолкнула организаторов к мысли создать отдельный чемпионат для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU