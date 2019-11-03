СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-03T16:40:35+03:00

В Тюменском районе игре в шахматы обучаются с пяти лет Фото: pixabay.com

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В детсадах и школах Тюменского района в течение нескольких лет развивается шахматное образование. К примеру, педагоги Борковского детского сада «Журавушка» работают по проекту «Территория шахмат», который активно поддерживает депутат Государственной думы, гроссмейстер Анатолий Карпов.

В «Журавушке» есть своя методика. В пять лет дети начинают знакомиться с фигурами, историей возникновения игры и великими шахматистами. Затем, потихоньку, они начинают играть в игру, попутно запоминая детали шахматных партий. Ребята занимаются дважды в неделю в группах на мягких ковриках, в спальнях, где есть шахматные столики для игры.

По словам руководителя «Журавушки» Ларисы Макеевой, в детском саду проводят мастер-классы по игре в шахматы, устраивают выставки шахматного творчества и театрализованные представления, семейные турниры. Юные шахматисты детсада уже успели побывать на районных и областных соревнованиях.

После детского сада ребята продолжают обучение игре в шахматы в школе. Например, в Акияровской школе шахматным образованием занимаются уже семь лет. Под руководством Динары Каримовой уже успел сформироваться «шахматный» коллектив, который регулярно участвует в различных турнирах.

С открытием центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в 2019 году в восьми школах района шахматное образование вышло на новый этап развития. Одно из направлений работы Центров –совершенствование навыков игры в шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU