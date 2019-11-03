Тюменцев приглашают заняться зимними видами спорта

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-03T15:59:17+03:00

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В ноябре на 170 спортивных площадках, в скверах и парках активные жители Тюмени могут развить спортивные навыки под руководством 147 инструкторов по спорту. Учитывая выпавший снег, к традиционным видам спорта добавляются и зимние.

Как сообщает «Вслух.ру», общая физическая подготовка включит в себя катание на лыжах и санках, игры в снежки и другие зимние забавы. Любители командных игр тоже в накладе не останутся. Бесплатные тренировки по мини-футболу проходят на базе «Олимпийца», «КДТ им. А.М. Кижеватова», «Гранта» и «Бригантины», в «Авангарде», «Контакте», «Воднике», «Старте», «Фортуне», «Пламени», «Веронике», «Чемпионе» и других центрах.

Также можно заняться бесплатными занятиями баскетболом, волейболом, танцами, скандинавской ходьбой, гимнастикой, настольным теннисом, шахматами, шашками и дартсом. Для возрастной категории 55+ Тюменская областная федерация айкидо также проводит тренировки.

Ознакомиться с подробной информацией по каждому направлению можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале «Тюмень - наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор» и в группе «Спорторганизаторы Тюмени».

ИСТОЧНИК KP.RU