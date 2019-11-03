2019-11-03T14:25:22+03:00
Общество

Руслан Кухарук опроверг слухи о платных дорогах в центре Тюмени

По словам главы города, все эти разговоры не обоснованы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Руслан Кухарук опроверг слухи о платных дорогах в центре ТюмениРуслан Кухарук опроверг слухи о платных дорогах в центре ТюмениФото: Татьяна Коркина
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Слухи о перекрытиях центра города для организации платного проезда остаются только слухами. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главу администрации Тюмени Руслана Кухарука. По его словам, все разговоры о возможном перекрытии дорог не обоснованы.

- Возможно, они появились из-за того, что летом крупные работы по замене сетей теплоснабжения и обновлению дорожного полотна проводились в центральной части города, - отметил глава города.

К примеру, по ул. Ленина заменили магистральную сеть теплоснабжения, т.к. так возникали прорывы. Поэтому 1,5 месяца часть улиц Ленина и Красина, где вели глобальный ремонт, была закрыта.

Руслан Кухарук отметил, что в этом году отремонтировали более 16 километров теплосетей. Кроме того, в список по замене предполагается включить 52 двора.

- Мы понимаем, что эта деятельность вызывают неудобства, связанные с ограничением движения, но благодаря ей ежегодно наблюдаем снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, – подчеркнул Руслан Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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