В Тюменском районе установили 37 памятных знаков труженикам тыла

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-03T13:22:02+03:00

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Памятные знаки труженикам тыла, установленные в Тюменском районе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на днях открыли в пяти населённых пунктах Червишевского муниципального образования. Это долгожданное событие для жителей Столичного, ведь многие из живущих тружеников тыла во время войны были детьми, лишёнными детства.

Идею установки памятных знаков озвучили после проведения юбилейных мероприятий к 70-летию Победы. Их рекомендовали установить в центральных усадьбах муниципалитетов. Однако некоторые территории пошли дальше, открыв такие знаки в каждом населённом пункте. Например, в Червишевском МО их открыли в с. Червишево и Леваши, в конце октября – в с. Мичурино и д. Большие Акияры, Друганова, Чёрная Речка и Костылева. На некоторых территориях памятные знаки установили рядом с мемориалами участникам боевых сражений.

В общей сложности в Тюменском районе установлено 37 памятных знаков труженикам тыла. В День народного единства, 4 ноября, памятный знак труженикам откроют в Чикче и деревне Якуши, в ноябре – в Боровском, в 2020 году – в Пышминке.

ИСТОЧНИК KP.RU