2019-11-03T13:22:02+03:00
Общество

В Тюменском районе установили 37 памятных знаков труженикам тыла

4 ноября его откроют в Чикче и Якушах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Изменить размер текста:

Памятные знаки труженикам тыла, установленные в Тюменском районе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на днях открыли в пяти населённых пунктах Червишевского муниципального образования. Это долгожданное событие для жителей Столичного, ведь многие из живущих тружеников тыла во время войны были детьми, лишёнными детства.

Идею установки памятных знаков озвучили после проведения юбилейных мероприятий к 70-летию Победы. Их рекомендовали установить в центральных усадьбах муниципалитетов. Однако некоторые территории пошли дальше, открыв такие знаки в каждом населённом пункте. Например, в Червишевском МО их открыли в с. Червишево и Леваши, в конце октября – в с. Мичурино и д. Большие Акияры, Друганова, Чёрная Речка и Костылева. На некоторых территориях памятные знаки установили рядом с мемориалами участникам боевых сражений.

В общей сложности в Тюменском районе установлено 37 памятных знаков труженикам тыла. В День народного единства, 4 ноября, памятный знак труженикам откроют в Чикче и деревне Якуши, в ноябре – в Боровском, в 2020 году – в Пышминке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руслан Кухарук опроверг слухи о платных дорогах в центре Тюмени
Тюменские предпенсионеры могут повысить квалификацию или получить новую профессию
Кыргызстан заинтересован в поставках сэндвич-панелей из Тюменской области
Над федеральной автодорогой в Борках установили два надземных пешеходных перехода
На Всероссийском фестивале тюменцы покажут, что пенсионный возраст - время новых возможностей
Тюменские школьники примут участие в олимпиаде по вопросам избирательного права
В кардиологическом отделении тюменской больницы появился 12-канальный электрокардиограф
В Голышманово обчистили сельскохозяйственный производственный кооператив
В Тюмени 3 ноября погаснут два светофора
Погода в Тюмени 3 ноября: днём пройдёт небольшой снег
Реализация регионального проекта по формированию городской среды в Тюменской области обойдётся в 620 млн рублей
В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской области
Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сына
В Тобольске пятый день ищут дедушку, одетого во всё синее
«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию
Команда КВН «Наполеон Динамит» не в обиде на Галустяна за «тройку» в полуфинале
Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев
Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака
В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке