2019-11-03T12:29:31+03:00
Общество

Тюменские предпенсионеры могут повысить квалификацию или получить новую профессию

Обучение проводится в Центре занятости населения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предпенсионеры могут повысить квалификацию или получить новую профессиюТюменские предпенсионеры могут повысить квалификацию или получить новую профессиюФото: Татьяна Коркина
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Трудоустроенные или не трудоустроенные предпенсионеры смогут получить новую профессию, обратившись в Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. По словам начальника отдела профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Юлии Ткач, государственная программа по профобучению граждан предпенсионного возраста действует с 2019 года.

- В этом году в Тюмени и Тюменском районе более 140 человек предпенсионного возраста были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, - отметила она.

Подготовку ведут по таким профессиям, как маляр, облицовщик-плиточник, электромонтажник, швея, водитель погрузчика, бухгалтер, кадровик, помощник воспитателя и др. В Центре занятости населения помогают выбрать нужную образовательную программу, всех заинтересованных направляют на обучение постоянно.

Программой переобучения предпенсионеров пользуются и работодатели. Она позволяет им без финансовых затрат повысить квалификацию работников, притом, что обучение можно проходить дистанционно. Срок обучения – не более трёх месяцев.

Подробности можно узнать по телефонам: 27-38-63, 27-36-05, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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