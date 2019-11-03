2019-11-03T11:34:49+03:00
Экономика

Кыргызстан заинтересован в поставках сэндвич-панелей из Тюменской области

представители страны остались довольными визитом на предприятие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Кыргызстан заинтересован в поставках сэндвич-панелей из Тюменской областиКыргызстан заинтересован в поставках сэндвич-панелей из Тюменской областиФото: pixabay.com
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Делегация строителей из Кыргызстана познакомилась с производством и возможностями поставок тюменской продукции завода «Профмодуль». По словам главного технолога предприятия Андрея Воробьёва, к эксплуатации строительных материалов на юге предъявляются особые требования.

- Во-первых, большие перепады температур. Во-вторых, летняя 40-градусная жара. У нас уже есть опыт работы в таких условиях и тюменские сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели) и минеральной ваты прекрасно проявили себя при эксплуатации, - отметил Андрей Воробьёв.

Он подчеркнул, что в этом деле есть свои нюансы. На солнце конструкции нагреваются, и при заказе на предприятии рекомендуют использовать панели светлых тонов. По его словам, представители делегации Кыргызстана остались довольны визитом на завод и заинтересовались в дальнейших переговорах по заказу и доставке пробной партии сэндвич-панелей в Киргизию.

Отметим, что в в выставочной деятельности предприятию помогает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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