2019-11-03T10:51:40+03:00
Авто

Над федеральной автодорогой в Борках установили два надземных пешеходных перехода

Об этом сообщил член Общественной палаты Тюменской области Владимир Калининский
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Над федеральной автодорогой в Борках установили два надземных пешеходных переходаНад федеральной автодорогой в Борках установили два надземных пешеходных переходаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Съезд с трассы со стороны Тобольска с остановкой на территории села Борки и выездом обратно на трассу появится в Тюменской области. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», такое решение было принято на рабочей встрече с участием главы села Дмитрия Ярунова, представителей районной администрации и «Уралуправтодора». За счёт средств областного бюджета это предприятие строит четырёхполосную дорогу от Тюмени до Тобольска.

- Дорожники оперативно положили плиты, установили остановку, сейчас есть даже урна для мусора. Для того чтобы автобусы могли выехать, пришлось еще срубить несколько деревьев. Сегодня люди могут уехать в город на на трех автобусах: 218, 118 и 133. 133-й автобус «Тюмень – Кунчур» также должен съезжать с трассы в село и забирать пассажиров. Проблема с транспортной доступностью решилась очень быстро, - отметил член Общественной палаты Тюменского района Владимир Калининский.

По его словам, над федеральной автодорогой в Борках уже установили два надземных пешеходных перехода. Осталось сделать пешеходные подходы к ним. В 2020 году трассу расширят до четырёх полос и в районе Созоново уберут автобусные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кыргызстан заинтересован в поставках сэндвич-панелей из Тюменской области
На Всероссийском фестивале тюменцы покажут, что пенсионный возраст - время новых возможностей
Тюменские школьники примут участие в олимпиаде по вопросам избирательного права
В кардиологическом отделении тюменской больницы появился 12-канальный электрокардиограф
В Голышманово обчистили сельскохозяйственный производственный кооператив
В Тюмени 3 ноября погаснут два светофора
Погода в Тюмени 3 ноября: днём пройдёт небольшой снег
Реализация регионального проекта по формированию городской среды в Тюменской области обойдётся в 620 млн рублей
В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской области
Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сына
В Тобольске пятый день ищут дедушку, одетого во всё синее
«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию
Команда КВН «Наполеон Динамит» не в обиде на Галустяна за «тройку» в полуфинале
Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев
Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака
В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке