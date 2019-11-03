Над федеральной автодорогой в Борках установили два надземных пешеходных перехода

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-03T10:51:40+03:00

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Съезд с трассы со стороны Тобольска с остановкой на территории села Борки и выездом обратно на трассу появится в Тюменской области. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», такое решение было принято на рабочей встрече с участием главы села Дмитрия Ярунова, представителей районной администрации и «Уралуправтодора». За счёт средств областного бюджета это предприятие строит четырёхполосную дорогу от Тюмени до Тобольска.

- Дорожники оперативно положили плиты, установили остановку, сейчас есть даже урна для мусора. Для того чтобы автобусы могли выехать, пришлось еще срубить несколько деревьев. Сегодня люди могут уехать в город на на трех автобусах: 218, 118 и 133. 133-й автобус «Тюмень – Кунчур» также должен съезжать с трассы в село и забирать пассажиров. Проблема с транспортной доступностью решилась очень быстро, - отметил член Общественной палаты Тюменского района Владимир Калининский.

По его словам, над федеральной автодорогой в Борках уже установили два надземных пешеходных перехода. Осталось сделать пешеходные подходы к ним. В 2020 году трассу расширят до четырёх полос и в районе Созоново уберут автобусные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU