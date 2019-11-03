2019-11-03T09:43:01+03:00
Общество

На Всероссийском фестивале тюменцы покажут, что пенсионный возраст - время новых возможностей

В мероприятии примут участие 66 тюменцев "золотого" возраста
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Всероссийском фестивале тюменцы покажут, что пенсионный возраст - время новых возможностейНа Всероссийском фестивале тюменцы покажут, что пенсионный возраст - время новых возможностейФото: pixabay.com
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Шестьдесят шесть тюменцев «золотого» возраста из всех уголков Тюменской области примут участие в масштабном фестивале здоровья, новых знаний и хорошего настроения – Декаде зрелого возраста. Как сообщает «Тюменская область сегодня», мероприятие пройдёт во второй половине ноября 2019 года. На своём примере тюменцы покажут, что пенсионный возраст – не время дожития, а время счастья, новых возможностей и открытий.

Проект перерос из частной инициативы во всероссийской движение самых активных пожилых людей. Её автора – Дмитрия Богданова – поддерживают общественные деятели, журналисты и политики. Они помогают развиваться, привлекать единомышленников, а главное – помогают посмотреть пенсионерам на собственную жизнь под другим углом.

В рамках декады участники поправят здоровье, посетят лекции от ведущих экспертов, побывают на тренингах и круглых столах, а также завяжут новые контакты и связи. Всё это поможет сформулировать цели на ближайшие годы и выработать план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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