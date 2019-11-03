2019-11-03T08:37:28+03:00
Образование и работа

Тюменские школьники примут участие в олимпиаде по вопросам избирательного права

Она пройдёт с 20 ноября по 6 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники примут участие в олимпиаде по вопросам избирательного праваТюменские школьники примут участие в олимпиаде по вопросам избирательного праваФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области с 20 ноября по 6 декабря пройдёт региональный этап всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права. Как сообщает портал «Тюменская линия», задания будут включать 5 ситуационных задач и написание эссе.

В Избирательной комиссии Тюменской области рассказали, что этап проводится для учеников девятых – одиннадцатых классов. За творческое задание дают от 1 до 15 баллов, за ситуационную задачу – 5 баллов. Средний балл каждого участника олимпиады определяется из суммирования оценок. Те участники, которые наберут 39-40 баллов, станут победителями олимпиады регионального этапа. Те, кто получат 32-38 баллов, станут призёрами регионального этапа.

В составе жюри – члени избиркома с правом решающего голоса, работники аппарата комиссии и представители департамента образования и науки Тюменской области.

Сроки и место проведения олимпиады в каждом муниципальном районе региона устанавливают территориальные избирательные комиссии. С порядком проведения можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Тюменской области в разделе «Документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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