2019-11-03T07:08:12+03:00
Здоровье

В кардиологическом отделении тюменской больницы появился 12-канальный электрокардиограф

Его стоимость составляет 125 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В кардиологическом отделении тюменской больницы появился 12-канальный электрокардиографВ кардиологическом отделении тюменской больницы появился 12-канальный электрокардиографФото: Татьяна Коркина
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В отделении кардиологии тюменской ОКБ №3 в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» появился 12-канальный электрокардиограф стоимостью 125 тысяч рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, современный аппарат используют врачи ОКБ№3 в стационарных условиях. Он мобилен, автономен и работает от аккумулятора. Это позволяет его использовать для обследований в любом месте. Есть и встроенная память, которая хранит тысячи исследований. При необходимости результаты можно записать на флешку или распечатать на принтере.

Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет провести наиболее объёмное исследование и диагностику быстрее, что существенно экономит время пациента и врача. Электрокардиограф оснащён программным модулем для контурного анализа ЭКГ и автоматического формирования заключения. Он может передавать показания по радиоканалу прямо в компьютер, а результаты хранятся в базе данных учреждения. Врач может провести оценку динамики изменений работы сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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