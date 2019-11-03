Погода в Тюмени 3 ноября: днём пройдёт небольшой снег

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-03T06:14:48+03:00

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В Тюмени сегодня, 3 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 C, днём -2…-7 C.

По народному календарю 3 ноября – Илларионов день. В этот день на Руси подмечали, что начинает замечать пороша. Несмотря на то, что ночи уже были снежными и морозными, солнце ещё прогревало землю. Крестьяне говорили: «Первая пороша – не путь».

На Илариона считали: если снег ляжет на сырую землю и не растает – значит, весной рано зацветут подснежники. Если снег выпадет на мёрзлую почву – значит, будет хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU