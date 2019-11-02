2019-11-02T16:25:05+03:00
Происшествия

В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами

По счастливой случайности никто не пострадал
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами. фото: Инцидент ТюменьВ Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами. фото: Инцидент Тюмень
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На Салаирском тракте в Тюмени сегодня, 2 ноября, произошло ДТП с участием маршрутки. Микроавтобус «Форд», ехавший в сторону «Верхнего Бора», съехал в кювет и потонул в снегу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, в маршрутке в момент ДТП находились 18 человек, по счастливой случайности никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД работали на месте, оказывали помощь пассажирам в поиске попутных авто, чтобы они могли спокойно доехать до места назначения, сообщает «Мегатюмень». В настоящее время автоинспекторы выясняют все причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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