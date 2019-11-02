2019-11-02T14:33:05+03:00
Общество

«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию

По данному факту назначена проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию
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В Тюмени в минувший четверг, 31 октября, можно было встретить «украшенную» к Хэллоуину машину. Из багажника автомобиля торчали ноги, одетые в джинсы и кроссовки. Как рассказал водитель авто, он решил «оживить Сатану» и подвёз «труп» в церковь. Сатану парень не оживил, зато привлёк внимание полиции и других водителей.

Ночью ему позвонили полицейские и потребовали открыть багажник. На место выехал вооружённый отряд ОМОН, но трупа не обнаружил.

Как сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюмени, по данному факту назначена проверка. Виновника неудачного розыгрыша не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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