Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-02T13:31:59+03:00

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В селе Червишево Тюменского района завершился сезон наблюдений за звёздным небом в астрономической обсерватории «Старая башня». Туристическую достопримечательность в этом году посетило около тысячи тюменцев и гостей города и области.

Как отметил создатель обсерватории Владимир Куракин, самое главное, что удалось сделать – пробудить у детей и взрослых интерес к астрономии. По его словам, сюда приезжали целыми семьями и классами. Благодаря мощным телескопам гости наблюдали Луну с её кратерами и морями, кольца Сатурна, Юпитер и далёкие созвездия.

- Мы также рассказывали об астрономических объектах, названных в честь выдающихся россиян, среди которых есть и наши земляки: выдающийся учёный Дмитрий Менделеев и писатель Владислав Крапивин. Кроме того, один из астероидов носит имя Тюмения, - отметил Владимир.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что в следующем году программа экскурсий в «Старой башне» будет продолжена. Дело в том, что в даже в пределах Солнечной системы возможны неожиданные открытия, не говоря уже о космосе.

- Вполне возможно, кто-то из юных посетителей нашей обсерватории в будущем станет первооткрывателем новых объектов на звёздном небе, - считает Владимир Куракин.

ИСТОЧНИК KP.RU