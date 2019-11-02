2019-11-02T10:19:11+03:00
Звезды

В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака

Или Иванушки Петровича, как кому нравится
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. ЕршоваФото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова
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Открытие первой очереди этнографического музея Ивана-дурака (или Иванушки Петровича) в Ишиме запланировано на июнь 2020 года. По словам заведующей культурным центром им. П.П. Ершова МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова» Надежды Проскуряковой, это будет настоящее красивое сибирской жилище.

- Кто сказал, что Иван-дурак плохо жил? У него были братья, отец. Само здание уже готово, весной нужно его оформить так, чтобы люди зашли и ахнули, почувствовали свои корни, - цитирует Надежду Проскурякову издание «Вслух.ру».

У здания будет большое крыльцо, под размер считалочки про персонажей, сидевших на златом крыльце.

В это же время в Ишиме пройдут традиционные мероприятия: фестиваль народной культуры «Безруковский форпост», XV международная литературная премия имени П. П. Ершова и третий съезд потомков Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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