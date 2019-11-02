Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-02T09:43:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту авиационного инцидента с самолётом авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино». Силовики осмотрели место происшествия, опросили членов экипажа и пассажиров, технический и диспетчерский состав тюменского аэропорта, который допустил судно к полёту.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вчера, 1 ноября, в 19 часов из «Рощино» вылетело воздушное судно в аэропорт Санкт-Петербурга. Через пять минут при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

На борту воздушного судна находилось 83 пассажира, из них 2 несовершеннолетних детей и 4 члена экипажа. В 20.21 местного времени самолёт благополучно сел, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолёт авиакомпании «Ямал» готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказавшего двигателя. По предварительным данным, на борту находится 83 пассажира, в том числе двое детей (подробнее)

Причиной экстренной посадки самолёта в Тюмени стало попадание птицы в двигатель. По предварительным данным, никто не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU