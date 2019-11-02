2019-11-02T09:43:10+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино

По факту инцидента проводится доследственная проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту авиационного инцидента с самолётом авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино». Силовики осмотрели место происшествия, опросили членов экипажа и пассажиров, технический и диспетчерский состав тюменского аэропорта, который допустил судно к полёту.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вчера, 1 ноября, в 19 часов из «Рощино» вылетело воздушное судно в аэропорт Санкт-Петербурга. Через пять минут при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

На борту воздушного судна находилось 83 пассажира, из них 2 несовершеннолетних детей и 4 члена экипажа. В 20.21 местного времени самолёт благополучно сел, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолёт авиакомпании «Ямал» готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказавшего двигателя. По предварительным данным, на борту находится 83 пассажира, в том числе двое детей (подробнее)

Причиной экстренной посадки самолёта в Тюмени стало попадание птицы в двигатель. По предварительным данным, никто не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев
Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака
В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке
Хинкали, манты и пельмени объединили тюменцев в одну большую семью
Тюменские школьники и студенты познакомились с профессией метролога
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открыли кабинет нагрузочных проб
Как будут ходить автобусы в Тюмени 4 ноября 2019
Погода в Тюмени 2 ноября: местами пройдёт умеренный снег
Тюменские предприятия активно отправляют заявки на конкурс «Лучший экспортёр года»
Достижения Тюменской области представят в проекте «Время Крыма»
Александр Моор назначил Владислава Чернова председателем областного комитета по делам национальностей
Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»
Памятник строителям, КамАЗ в доме и несчастные тюменцы: публикуем главные новости Тюмени 1 ноября 2019
Улицу Декабристов в Тюмени закроют на девять дней
В Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
В Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яиц
В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения
Как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года
В Тюменском районе появится интерактивный центр для детей «Ремесленная слобода»
Тюменские производители продуктов питания отправятся в Болгарию на Международную выставку
Условный срок получил тюменец, «заминировавший» мост через реку Тобол
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие