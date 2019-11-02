2019-11-02T09:29:35+03:00
Наука

Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий

Разработка концепции уже ведётся
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий. Фото: Тюмень - наш домЧерез три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий. Фото: Тюмень - наш дом
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Планетарий построят в уникальном архитектурном памятнике Тюмени – круглой бане. Здание построили в 1932 году и до 2006 года использовалось по назначению. В 2012 году шли разговоры о сносе обветшавшего здания, но профессиональное сообщество и общественность вступились за исторический объект. В течение нескольких лет шли споры о том, что там должно появиться и вот решение принято.

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, раньше баню предлагалось использовать для создания творческих и креативных пространств, где можно было бы проводить выставки и другие мероприятий. Однако от организации, заключившей контракт с мэрией, поступило предложение разместить в бане ещё и планетарий.

- У компании, заинтересовавшейся баней, есть опыт размещения подобных объектов в исторических зданиях. Специалисты знакомы с проблематикой и ограничениями, которые наложены на сооружения, находящиеся под особой охраной. Договор аренды на объект уже заключён, - цитирует главу города издание «ФедералПресс».

Представитель компании, руководитель проекта «Планетарий № 1» в Санкт-Петербурге Евгений Гудов рассказал, что сейчас ведётся разработка концепции планетария, которую представят в середине ноября. Полтора года уйдёт на проектирование, ещё полтора – на строительство. В итоге свой планетарий у тюменцев появится уже через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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