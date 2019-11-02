В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-02T09:31:28+03:00

В новых ФАПах есть всё самое необходимое

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В Тюменском районе в 2019 году откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

В деревне Есаулова Чикчинского муниципального образования строительства ФАПа уже завершено. В деревне Янтык Каскаринского МО и деревне Малиновка Успенского муниципального образования строительные работы продлятся до декабря. По словам главного врача Областной больницы №19, в структуру которого и войдут три ФАПа, медико-санитарные пункты ранее размещались в приспособленных помещениях.

- «Новые ФАПы – типовые, оснащены всем необходимым оборудованием и достаточно просторны – их площадь в деревнях Есаулова и Янтык – 144 квадратных метра, в Малиновке чуть меньше – 81 квадратный метр, - рассказал он.

В новых ФАПах есть кабинеты педиатра и терапевта, прививочный кабинет, аптечный пункт. К работе уже готовы современные измерительные приборы, которыми смогут пользоваться жители. По мнению главврача, ФАПы комфортны и для персонала, и для пациентов, проживающих на данных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU