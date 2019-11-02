2019-11-02T08:14:30+03:00
Общество

Хинкали, манты и пельмени объединили тюменцев в одну большую семью

Мастер-класс по приготовлению блюд прошёл в преддверии Дня народного единства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фотограф Евгений ШульцФотограф Евгений Шульц
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Бесплатный кулинарный мастер-класс, приуроченный ко Дню народного единства, состоялся в фуд-маркете «Заречный» 1 ноября. Профессиональные повара рассказали гостям необычной акции о правильном приготовлении пельменей, мантов и хинкалей – традиционных блюд разных национальных кухонь. Тем самым организаторы решили напомнить тюменцам, что Россия – многонациональная семья.

По их словам, получилось символично: все семейные праздники отмечают за одним большим столом.

- У каждого народа есть свои традиционные блюда. Мы выбрали сегодня те, что называются абсолютно по-разному, но на самом деле практически не отличаются. Так и с нашими народами - все мы со своими традициями и устоями, но очень похожи друг на друга, - рассказали организаторы.

Гости мастер-класса смогли тут же продегустировать блюда. Как отметила одна из участниц мастер-класса Елизавета Ильяшенко, было очень интересно узнать особенности приготовления блюд кухонь народов мира.

- Это очень сближает, - поделилась впечатлениями девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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