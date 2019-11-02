Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-02T08:17:09+03:00

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Новая выставка «Местный фотограф Шустер» работает в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. В числе экспонатов – ремейки фотографий тобольско-тюменского фотографа Иосифа Шустера, старинные фотокамеры и костюмы местных жителей конца XIX – начала XX века.

В биографии Шустера очень много любопытных фактов. В 1982 году по лицензии губернатора он открыл в Тобольске фотографическое заведение, где снимал даже местных заключённых. Он переписывался с Менделеевым, который потом даже внёс имя Шустера в свою книгу. В 1907 году семья Шустеров переехала в Тюмени и открыла «Художественную фотографию. И. Шустер». Фотограф делал снимки тюменских семей, видов города, князя Боргезе, Распутина, который лечился в тюменской больнице после ранения, мецената Андрея Текутьева.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», на открытии выставки её инициатор и создатель, раввин тюменской синагоги Игорь Варкин с юмором и теплом рассказал про своей проект. Информацию про еврейских фотографов он начал собирать в 2012 году. Шустер оказался самым «плодовитым» фотографом, поэтому внушительная коллекция его фотографий собралась довольно быстро.

- Самая кропотливая работа была проведена в процессе сканирования и ретуши фотографий. Приходилось из мелкого масштаба, в царапинах и других повреждениях от времени делать те приятные для глаза полотна, что экспонируются сегодня, - рассказал фотограф Андрей Черепанов, помогавший создавать экспонаты выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU