2019-11-02T07:09:00+03:00
Здоровье

В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открыли кабинет нагрузочных проб

В центр уже поставили оборудование экспертного класса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открыли кабинет нагрузочных пробВ Многопрофильном консультативно-диагностическом центре открыли кабинет нагрузочных пробФото: Татьяна Коркина
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Кабинет нагрузочных проб появился в тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре, благодаря региональной программе национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, открытие кабинета стало первым шагом в организации работы амбулаторного кардиологического центра (АКЦ).

В центр уже поставили два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса для УЗДГ сосудов, эхокардиографии, а в конце года тут появятся более 30 мониторов для ЭКГ и АД. По словам главврача Центра Дмитрия Бугова, качественная и оперативная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, доступность медицинских услуг людям – ключевые задачи национального проекта.

- Их решение поможет в установленные сроки достичь снижения смертности в регионе от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году, - отметил он.

В кабинете будут проводить тесты с дозированной физической нагрузкой на беговой дорожке и на велосипеде. Они дают нагрузку сердцу, превышающую обычную активность. ЭКГ с нагрузкой поможет оценить выносливость сердечно-сосудистой системы и выявить скрытые болезни.

Как отметила заведующая АКЦ, кардиолог центра Елена Фролова, обследование в кабинете будут проходить пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Пока по направлению кардиологов центра, а с 2020 года – по направлению от специалистов поликлиник города по страховым медицинским полисам. Процедура займёт 25 минут, пропускная способность – до 20 человек в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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