2019-11-02T06:51:08+03:00
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Как будут ходить автобусы в Тюмени 4 ноября 2019

Рассказываем о том, какому графику будут следовать автобусы и маршрутки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Как будут ходить автобусы в Тюмени 4 ноябряКак будут ходить автобусы в Тюмени 4 ноябряФото: Татьяна Коркина
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В День народного единства 4 ноября, чтобы обеспечить транспортное обслуживание населения, автобусы и маршрутки будут работать по графикам воскресных дней. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Актуальное расписание движение автобусов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут работать поликлиники Тюмени в ноябрьские праздники 2019 года. Подробный график работы поликлиник Тюмени в ноябрьские праздники мы публиковали вот здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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