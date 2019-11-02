Погода в Тюмени 2 ноября: местами пройдёт умеренный снег

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-02T06:29:24+03:00

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В Тюмени сегодня, 2 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег. Ветер будет дуть западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12…C, днём -2…-7… C.

По народному календарю 2 ноября – день памяти христианского святого, жившего в IV веке, Артемия Антиохийского. На Руси молили Святого Артемия от избавления от случайной смерти. Его считали защитников от всяких болезней – например, от грыжи.

С этого дня к деревням начали приближаться волки. По их поведению судили о будущем: если волки выли – значит, будут морозы. Если вой особенно громкий – значит, ожидается голод.

В этот день было принято также квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU