2019-11-01T20:48:24+03:00
Экономика

Тюменские предприятия активно отправляют заявки на конкурс «Лучший экспортёр года»

Он реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприятия активно отправляют заявки на конкурс «Лучший экспортёр года»Тюменские предприятия активно отправляют заявки на конкурс «Лучший экспортёр года»Фото: Татьяна Коркина
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Заявочная кампания для участия в конкуре «Лучший экспортёр года» в Тюменской области продолжается. Конкурс проводится Центром поддержки экспорта Тюменской области при участии департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Тюменские предприятия смогут побороться за право стать победителем в пяти номинациях.

На сегодняшний день заявки на участие подали компании: «Тюменский машиностроительный завод», «Сибтехнология», «Тюменские аэрозоли», «Денит», «Сибнефтеавтоматика». Приём заявок продлится до 15 ноября. Конкурс призван содействовать популяризации экспортной деятельности и росту экспортируемых товаров.

По словам губернатора Александра Моора, увеличение количества предприятий, которые реализуют продукцию на внешних рынках, свидетельствуют о повышении конкурентоспособности бизнеса.

- Развитие этого направления – одна из приоритетных задач региона, - отметил глава региона.

По итогам 2018 года объём несырьевого неэнергетического экспорта в Тюменской области составил 1,2 млрд долларов. Это более чем на 200 млн долларов больше, чем годом ранее. Основные экспортные поставки осуществлялись в 90 стран мира: Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Республика Беларусь, США и Латвия и др.

Награждение победителей конкурса пройдёт в рамках «Тюменского экспортного Форума» 3 декабря в Технопарка. Победителей регионального конкурса выдвинут на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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