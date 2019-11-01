2019-11-01T16:59:16+03:00
Экономика

Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»

Юбилейное мероприятие ждёт абсолютно новый формат
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»Гости тюменской агропромышленной выставки-презентации попадут в «Молочный город»
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На площадке выставочного комплекса «Тюменская марка» с 8 по 9 ноября состоится региональная агропромышленная выставка-презентация. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, мероприятие – юбилейное и пройдёт в десятый раз. Поэтому посетителей ждёт абсолютно новый формат проведения и множество сюрпризов.

Организаторы решили сделать акцент на молочной отрасли, как одной из самых динамично развивающихся в Тюменской области. С помощью экспозиционных материалов на площадке будет интересно, доступно и максимально просто раскрыта история молока в регионе, в России и мире. Посетители смогут познакомиться с уникальными фотографиями, инфографиками, документами и реальными артефактами, которые являются наглядным подтверждением исторических фактов. Здесь же будет работать роскошная фотозона.

При входе в выставочный комплекс посетители попадут в «Молочный город», где им предложат приветственный стакан молока. В молочном баре посетителей угостят мороженым, в том числе и криомороженым. Ведущие предприятия молочной переработки представят новинки молочной продукции, выпущенные в 2019 году. На другой зоне сразу девять предприятий презентуют несколько видов сыров.

Любители живой природы в зоне «Молочная ферма» могут увидеть 6 голов коров голштинской породы. Квалифицированный независимый эксперт проведёт индивидуальную оценку животных, по результатам которой победительнице присудят награду «Чемпионка по голштинской породе». На площадке молочной фермы также проведут выводок животных и голосование посетителей в номинации «Приз зрительских симпатий».

А ещё посетители познакомятся с передовыми технологиями и инновациями, которые применяются в сельском хозяйстве Тюменской области, и разработками тюменских учёных в сфере АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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