2019-11-01T15:51:26+03:00
Звезды

В Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективовВ Тюмени подведут итоги фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
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В День народного единства, 4 ноября, в 15 часов в ДК «Нефтяник» состоятся гала-концерт и церемония награждения победителей I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проводится в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля представят Тюменский регион на Всероссийском фестивале любительских коллективов в 2020 году. Там участники поборются за гранты в размере двух миллионов рублей.

Определяют победителей фестиваля эксперты из Московского государственного российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова: Марина Куц, Динара Абдуллина и Денис Сизых.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, столь масштабный фестиваль любительских коллективов совместно с СО НКО проводится в первый раз. Однако подошли к этому основательно: организовали конкурс среди НКО, выделили грант и пригласили к партнёрству все муниципальные образования Тюменской области.

- В итоге в фестивале приняли участие более трех тысяч человек. На конкурс поступило более 180 заявок. Все районы области участвовали в большом творческом форуме, который оставил приятные впечатления у участников, экспертов, организаторов. Фестиваль стал парадом талантов, он в очередной раз подтвердил, что наш регион – надежная площадка для реализации национального проекта «Культура», - отметила Елена Майер.

Во время гала-концерта 4 ноября на сцену выйдут лучшие творческие коллективы Тюменской области по направлениям: «Вокал», «Хореография», «Цирк», «Фольклор» и другие. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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